Yacine Adlie il Milan potrebbero separarsi per sempre nel corso di questo calciomercato estivo. Il centrocampista francese, nel corso della passata stagione, ha giocato in prestito alla Fiorentina, che però non ha ritenuto di riscattarlo, nonostante la decisione di affidarsi a Stefano Pioli come nuovo allenatore. L'ex Bordeaux, il cui contratto con il club rossonero scadrà il prossimo giugno 2026, non rientra però nei piani di Massimiliano Allegri e continuerà a rimanere fuori dalle rotazioni, dopo non aver partecipato al ritiro estivo e alle prime amichevoli del Diavolo nelle ultime settimane.