Calciomercato Milan – Incocciati: “Punterei su tre giocatori. Milik? Ecco cosa penso”

ULTIME NEWS MILAN – Giuseppe Incocciati, ex giocatore del Milan, ha parlato del mercato dei rossoneri e non solo ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’. Ecco le sue dichiarazioni: “Prima di tutto è opportuno mettere in ordine gli equilibri societari – dice intervenendo al TMW News – quest’anno non c’è stata certo una gestione felice. Passando poi alla questione tecnica punterei su Romagnoli e Donnarumma e non abbandonerei Bennacer“.

Su Milik: "Non credo sia Milik l'uomo che possa sostituire Ibrahimovic, sia per qualità che per personalità anche se sotto l'aspetto realizzativo. Il polacco può essere un finalizzatore importante, ammesso che la squadra riesca ad offrirgli i rifornimenti giusti. Auguro al Milan e ai milanisti di tornare ai fasti di un tempo perché non si può guardare la classifica e vedere il Milan così in basso".