Calciomercato Milan – Incedibili sia Krunic sia Hauge | News

Calciomercato Milan: Krunic e Hauge non si toccano

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Rade Krunic e Jens Petter Hauge rimarranno sicuramente al Milan in questa sessione invernale di mercato. Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola.

Al netto della positività al coronavirus, riscontratagli ieri, Krunic è uno dei giocatori più richiesti in casa rossonera. Sul centrocampista bosniaco, classe 1993, avevano chiesto informazioni Torino, Genoa, Bologna e Fiorentina. Ma il Diavolo, già a corto di centrocampisti, non ha intenzione di cedere adesso l’ex empolese.

Così come il Milan ha rigettato al mittente le richieste pervenute in Via Aldo Rossi per Hauge. Sull'esterno sinistro offensivo, classe 1999, in particolare, c'era il Bayer Leverkusen. Le 'Aspirine' hanno chiesto l'ex Bodø/Glimt in prestito, ma il Milan non vuole privarsi del gioiello norvegese.