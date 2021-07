Calciomercato Milan – In settimana via libera per Brahim Díaz

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz si sta allenando con il Real Madrid. Ma sarà presto, nuovamente, rossonero ...

Il Milan, in questa settimana di calciomercato, avrà il via libera dal Real Madrid per riportare Brahim Díaz in rossonero. Lo ha riferito 'Tuttosport' questa mattina in edicola. L'operazione per il ritorno del fantasista andaluso, classe 1999, alla corte di Stefano Pioli, infatti, è stata definita da giorni.