Calciomercato Milan – In programma un incontro per Julián Álvarez

Julián Álvarez è un obiettivo di calciomercato del Milan e di molti altri club europei. Il suo agente arriva oggi a Milano. Rossoneri vigili

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato di Julián Álvarez, obiettivo di calciomercato del Milan ma non solo, in un esaustivo approfondimento a lui dedicato. Questo perché Fernando Hidalgo, procuratore dell'attaccante del River Plate, arriva oggi a Milano e ha in programma di incontrare sia i vertici dell'Inter sia quelli del Milan.

Argomento di discussione, naturalmente, il trasferimento del centravanti dei 'Millonarios', 18 gol (e 7 assist) in 21 partite di campionato nel 2021, nella Serie A italiana. Julián Álvarez, classe 2000, piace, però, davvero a molti top club in Europa: due su tutti, il Manchester United in Premier League e l'Atlético Madrid nella Liga. Società, queste, che Hidalgo ha già incontrato.

La situazione contrattuale di Julián Álvarez fa gola a chiunque, milanesi incluse. Il suo accordo con il River Plate, infatti, scadrà il prossimo 31 dicembre. Il giocatore, oltretutto, può essere acquistato per soli 25 milioni di euro: i 20 milioni di euro della clausola rescissoria inserita nel suo contratto con il club di Buenos Aires, più 5 di percentuale che finirà nelle sue tasche.

Inter e Milan si sono mosse da tempo su Álvarez. L'Inter, secondo la 'rosea', è in vantaggio perché Dario Baccin, braccio destro di Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, lo scorso novembre è stato in Argentina per conoscere il giocatore. Ma nulla può essere escluso a priori. Gli incontri milanesi di questi giorni diranno molto sul futuro del potenziale 'craque' del calcio sudamericano.