Calciomercato Milan, monitorato Idzes per mesi: l’agente conferma che …

Il Milan sarebbe interessato a Jay Idzes come possibile rinforzo in difesa: e il suo agente ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro

Nelle ultime ore, per quanto riguarda il calciomercato del Milan, è emerso il nome di Jay Idzes. Il difensore indonesiano, messosi in mostra in questa stagione con la maglia del Venezia, avrebbe infatti attratto su di sé una serie di club soprattutto in Italia. Il primo a darne conto, in esclusiva, è stato Nicolò Schira.