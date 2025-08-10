Calciomercato Milan, in difesa attenzione al nome di Okoli del Leicester

Come riportato da Tuttosport, nella lista dei difensori del Milan per sostituire il partente Malick Thiaw, diretto al Newcastle, c’è anche Caleb Okoli. Il difensore italiano, ex Atalanta, è in uscita dal Leicester, che lo valuta tra i 20 e i 25 milioni di euro. Classe 2001 e alto 191 cm, Okoli è un profilo giovane con caratteristiche simili a quelle di Thiaw.