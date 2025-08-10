Calciomercato Milan, in difesa attenzione al nome di Okoli del Leicester

Calciomercato Milan, Caleb Okoli dal Leicester entra in gioco per la difesa. Ecco perché può diventare l’alternativa perfetta per i rossoneri
Come riportato da Tuttosport, nella lista dei difensori del Milan per sostituire il partente Malick Thiaw, diretto al Newcastle, c’è anche Caleb Okoli. Il difensore italiano, ex Atalanta, è in uscita dal Leicester, che lo valuta tra i 20 e i 25 milioni di euro. Classe 2001 e alto 191 cm, Okoli è un profilo giovane con caratteristiche simili a quelle di Thiaw.
Calciomercato Milan: Okoli l'outsider che può fare al caso dei rossoneri
Per il Milan non rappresenta la prima scelta, ma potrebbe tornare in auge nei prossimi giorni. Il suo profilo sarebbe molto utile per i rossoneri, sia per questioni di liste sia per caratteristiche tecniche.