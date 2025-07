Calciomercato Milan, in corso le visite mediche di Colombo con il Genoa

Lorenzo Colombo lascerà il Milan per il Genoa in questa sessione estiva di calciomercato per trasferirsi al Genoa: le ultime notizie

Lorenzo Colombo, classe 2002, è stato in tournée in Asia con il Milan ma è rientrato in Italia nella serata di ieri: è arrivato, infatti, a Genova per svolgere le visite mediche per il Genoa, sua nuova destinazione in questa sessione estiva di calciomercato.