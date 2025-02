Il Milan, dopo l'eliminazione in Champions League, avrà delle settimane più vuote con molte meno partite. I rossoneri, infatti, giocheranno solo in Coppa Italia, dove attendono la propria avversaria tra Inter e Lazio, ma al massimo saranno tre partite in più rispetto alle restanti del campionato. Come scrive Calciomercato.com, è probabile che Conceicao non cambi molto il suo Milan, con pochissimo turnover a meno di infortuni. Specialmente in attacco, il Milan sembra sempre più indirizzato a giocare con Leao, Joao Felix, Pulisic e Gimenez insieme. Questo porta inevitabilmente conseguenza sul calciomercato.