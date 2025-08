Calciomercato Milan, in attacco offerto Dovbyk: ecco tutti i dettagli

Le ultime informazioni sul possibile nuovo attaccante del Milan le hanno fornite i colleghi del quotidiano 'Il Messaggero', nella sua edizione online. Secondo quanto riportato, infatti, al Milan sarebbe stato proposto Artem Dovbyk, centravanti in uscita dalla Roma dopo l'arrivo di Evan Ferguson. Oltre ai rossoneri sarebbe stato proposto anche alla Juventus, ma non ci sarebbero stati sviluppi significativi con questi due club. Sulle sue tracce ci sarebbero Leeds, West Ham e Besiktas, ma nessuno avrebbe ancora formulato proposte concrete. I giallorossi vorrebbero venderlo per almeno 30 milioni di euro.