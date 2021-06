Calciomercato Milan – Impatto a bilancio delle cessioni dei giocatori partenti

1 di 5

Calciomercato Milan, l'impatto a bilancio delle cessioni (GettyImages)

Dopo aver festeggiato l’atteso ritorno in Champions League, il Milan si appresta ora a programmare la nuova stagione tra operazioni di calciomercato in entrata e in uscita. Per poter rinforzare adeguatamente l’organico, infatti, il club rossonero dovrà prima liberarsi dei calciatori in esubero. In modo da liberare spazio salariale e tenere in salute il bilancio.

Tra i calciatori destinati a lasciare Milanello figura certamente Andrea Conti. Reduce da 6 mesi al Parma, il terzino classe ’94 ha fatto ritorno alla base in virtù della retrocessione dei ducali, che non hanno così provveduto al riscatto obbligatorio in caso di salvezza. La sua esperienza in Emilia non è stata particolarmente soddisfacente, motivo in più per il Milan per avallare la sua cessione.

Ad un anno dalla scadenza del contratto (2022), per il club di via Aldo Rossi sono venute a crearsi le giuste condizioni economiche per un addio a titolo definitivo dell’ex Atalanta. Al prossimo 30 giugno, infatti, il valore a bilancio di Conti sarà di appena € 4.840.000. Una cifra facilmente raggiungibile per i vari club (Genoa, Bologna) interessati al ragazzo e che eviterebbe una minusvalenza. Dalla sua cessione inoltre il Milan risparmierebbe anche 3,5 milioni di stipendio lordo per un risparmio totale di 8,3 milioni, utili ad individuare e ad ingaggiare un valido sostituto.

