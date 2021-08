Calciomercato Milan – Ilicic, si può chiudere ad una sola condizione

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Josip Ilicic, sloveno dell'Atalanta, interessa al Diavolo come esterno destro di fascia

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, può percorrere la strada che porta a Josip Ilicic quale rinforzo di qualità per la trequarti del tecnico Stefano Pioli. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, spiegando come, però, Ilicic non sia visto dal club di Via Aldo Rossi come trequartista dietro le punte, bensì come esterno destro d'attacco.

L'elemento, insomma, in grado di portare più gol, più assist, più qualità ed imprevedibilità rispetto ad Alexis Saelemaekers e Samu Castillejo, i quali, attualmente, combattono in quel ruolo per una maglia da titolare. L'idea rossonera è quella di aggiungere Ilicic in questa sessione di calciomercato. Ma il Milan farà l'operazione soltanto se a basso costo.

L'età (Ilicic farà 34 anni a gennaio) fa sì che Ilicic sia una soluzione più per l'immediato che per il futuro. Ma al Milan piace e, dunque, si continuerà a trattare. Se da Bergamo abbasseranno le pretese economiche, che per il club rossonero sono al momento troppo alte, l'operazione di calciomercato per l'approdo dello sloveno alla corte di Pioli si può chiudere facilmente.