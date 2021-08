Calciomercato Milan – Ilicic scalpita, ma è stallo sulla valutazione

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Josip Ilicic vuole vestire rossonero. Al momento, però, c'è distanza tra i due club sullo sloveno

Daniele Triolo

Il nome di Josip Ilicic è da tenere in forte considerazione per questi ultimi giorni di calciomercato estivo del Milan, sebbene la trattativa tra il club rossonero e l'Atalanta sia tutt'altro che entrata nella fase caldissima. Lo ha riferito il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Potrebbe essere, infatti, una soluzione per gli ultimi giorni della sessione di trattative, per vari motivi.

Un po' perché Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del club di Via Aldo Rossi, stanno vagliando molti nomi interessanti ed un po' perché l'Atalanta, al momento, non intende abbassare le pretese economiche per cedere il cartellino del fantasista sloveno. Per Ilicic, classe 1988, la 'Dea' chiede per ora 8 milioni di euro per una partenza a titolo definitivo in direzione Milan.

Situazione di stallo che si è creata da vari giorni, questa. Anche perché il Milan, per prendere Ilicic in questo calciomercato, non vuole andare oltre un investimento di 4 milioni di euro al massimo. Ad ogni modo, sono diversi i discorsi che potrebbero finire sul tavolo tra Milan ed Atalanta. Si va dall'opzione prestito oneroso (Ilicic andrà in scadenza il 30 giugno 2022, ma l'Atalanta può allungare il contratto per un'altra stagione) alla rinuncia del Milan ai bonus su Matteo Pessina.

Come noto, infatti, il Milan vanta il diritto al 50% dei proventi di una vendita di Pessina, come da accordi presi nel 2017. Qualora, invece, Pessina raggiungesse le 100 presenze ufficiali con l'Atalanta (al momento è a quota 59), il Milan perderebbe quel diritto ed incasserebbe soltanto 3 milioni di euro. Utili, comunque, ad 'abbattere' l'eventuale costo del cartellino di Ilicic. Il quale, dal canto suo, vuole andare al Milan e ieri non è stato neanche convocato per l'amichevole tra West Ham ed Atalanta.

Il fatto che Milan ed Ilicic abbiano già raggiunto un accordo per un trasferimento in questo calciomercato, di per sé non è un qualcosa di vincolante ma, come evidenziato da 'Tuttosport', testimonia quanto i rossoneri stimino lo sloveno. In particolare il d.s. Massara che, dopo averlo portato a Palermo anni fa, lo avrebbe voluto di nuovo con sé nella sua precedente esperienza alla Roma. Che il nuovo 'matrimonio' possa celebrarsi in rossonero? Milan, le ultime news sul rinnovo di contratto di Kessié >>>