Calciomercato Milan – Ilicic piace molto ai rossoneri | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Ilicic piace molto al Milan: è questa la bomba di mercato pubblicata sul sito di Di Marzio

Stando a quanto pubblicato sul sito di Gianluca Di Marzio, al Milan piace molto il fantasista dell'Atalanta Josip Ilicic. Lo sloveno negli ultimi tempi non se la sta passando bene a Bergamo, soprattutto dopo i battibecchi continui tra l'ex Fiorentina e l'allenatore orobico Gasperini. I rossoneri stanno monitorando la situazione e sono in attesa di nuovi sviluppi per capire se si potrà tentare il colpaccio. L'unico ostacolo è quello relativo all'età: il numero 72 bergamasco, infatti, ha 33 anni e non sarebbe in linea con i princìpi della società. Milan, la volontà di Donnarumma e la reale richiesta di Raiola >>>