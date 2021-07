Calciomercato Milan – Ilicic piace, ma l’Atalanta chiede troppo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Josip Ilicic è sempre un obiettivo dei rossoneri. I quali però non vogliono pagare troppo per lui

Daniele Triolo

Il Milan, in questo calciomercato estivo, continua sempre a monitorare la situazione di Josip Ilicic. Lo ha ricordato il quotidiano 'Tuttosport' questa mattina in edicola. Lo sloveno, classe 1988, è infatti in uscita dall'Atalanta e potrebbe rappresentare un'ottima soluzione per il ruolo di esterno destro d'attacco nel 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli.

Ilicic verrebbe di corsa al Milan. Ed i rossoneri lo prenderebbero volentieri. Il Diavolo, però, giudica piuttosto alta la richiesta avanzata, finora, dall'Atalanta per la cessione del suo cartellino a titolo definitivo. Per cedere Ilicic, infatti, ad una diretta concorrente come il Milan, la 'Dea' chiede 8 milioni di euro.

I rossoneri, naturalmente, aspettano che tale richiesta si abbassi. Un po' per l'età del giocatore, che va verso i 34 anni, un po' perché Ilicic ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Nell'ultima stagione, a Bergamo, l'ex Fiorentina e Palermo ha totalizzato 7 gol e 11 assist in 38 gare tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Milan, novità importanti sul rinnovo di Kessié: le ultime >>>