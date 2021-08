Calciomercato Milan – Ilicic, nessun contatto ufficiale con l’Atalanta

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Josip Ilicic vuole andare via da Bergamo e raggiungere i rossoneri. C'è differenza di valutazione

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, può acquistare Josip Ilicic dall'Atalanta. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola. Il calciatore sloveno, classe 1988, rappresenterebbe un'occasione per il Diavolo. Prendendo Ilicic, infatti, i rossoneri andrebbero a coprire due posizioni scoperte (trequartista ed esterno destro d'attacco) con un colpo solo.