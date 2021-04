Calciomercato Milan – Ilicic in partenza: ecco la strategia dei rossoneri

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Josip Ilicic lascerà l'Atalanta al termine della stagione. Lo sloveno piace molto al Diavolo

Josip Ilicic sarà un colpo del calciomercato estivo del Milan ? Ad oggi, non è dato saperlo. Quel che è certo, però, è che il fantasista sloveno dovrebbe lasciare l' Atalanta in estate. Ieri, nella conferenza stampa di presentazione della sfida odierna contro il Bologna , il tecnico della 'Dea', Gian Piero Gasperini , ha lanciato un'altra frecciatina al suo trequartista.

Il Milan potrebbe dunque prendere Ilicic? Sì. Paolo Maldini e Frederic Massara , rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo rossonero, secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', vorrebbero ripetere quanto accaduto tra Siviglia ed Atalanta nello scorso gennaio per il trasferimento di Papu Gómez in Andalusia .

Ovvero, pagare il cartellino di Ilicic una cifra bassa, compresa tra i 4 ed i 6 milioni di euro. L'Atalanta, dal canto suo, non appare intenzionata a svendere lo sloveno, sotto contratto con il club di Antonio Percassi fino al 30 giugno 2022. Il Milan, ad ogni modo, ha avviato dei sondaggi esplorativi per il giocatore che, a Bergamo, guadagna appena 1,8 milioni di euro netti a stagione. Arriva un'offerta monstre della Juventus per Donnarumma: le cifre nella nostra esclusiva