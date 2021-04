Calciomercato Milan – Ilicic, ecco quanto vuole spendere il Diavolo | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Josip Ilicic è un vecchio pallino di Frederic Massara, direttore sportivo dei rossoneri

E vede il Milan come una bella tentazione. 'Calciomercato.com' ha sottolineato come, finora, non esista una trattativa tra Milan ed Atalanta per Ilicic. Ci sono stati, fin qui, soltanto dei sondaggi esplorativi. Non è così scontato, infatti, che il fondo Elliott Management Corporation, proprietario del club rossonero, avalli un investimento per un giocatore sì, forte, ma del 1988, abbastanza in avanti dunque con l'età.