Calciomercato Milan – Ilicic, ecco la strategia rossonera | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero pensa a Josip Ilicic dell'Atalanta. Ecco la strategia rossonera

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sull'interesse del Milan per Josip Ilicic. L'obiettivo è sempre quello di acquistare un trequartista. E' vero che Brahim Diaz sta facendo bene nel precampionato, ma servirà anche un altro giocatore in grado di alternarsi con lo spagnolo. Ecco perchè circola nuovamente il nome di Ilicic, che lascerà l'Atalanta e che per ragioni familiari vorrebbe evitare trasferimenti lunghi.