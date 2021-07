Calciomercato Milan – Ilicic è un obiettivo concreto: la situazione

Josip Ilicic potrebbe salutare l'Atalanta e il Milan osserva da vicino la situazione. Sarà lui il prossimo colpo di questo calciomercato?

Il Milan ha messo gli occhi su Josip Ilicic in questa sessione di calciomercato . Lo sloveno è vicino alla separazione con l' Atalanta a causa di un rapporto non più idilliaco con Gian Piero Gasperini e i rossoneri sono alla finestra. Luca Percassi qualche giorno fa ha parlato del futuro del numero 72 e le sue dichiarazioni hanno fatto capire che nel caso dovesse arrivare l'offerta giusta, il giocatore potrebbe partire.

L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo riporta addirittura in prima pagina l'interessamento del Milan nei confronti di Ilicic. I bergamaschi stanno sondando Jeremie Boga del Sassuolo quindi lo sloveno troverebbe ancora meno spazio nello scacchiere nerazzurro. Paolo Maldini e Ricky Massara per il momento monitorano la situazione molto da vicino, ma non hanno ancora presentato offerte ufficiali all' Atalanta.

L'ultima stagione di Serie A non è stata entusiasmante per Ilicic: in 28 presenze, il giocatore ha segnato solo 6 reti. Complice un brutto rapporto con l'allenatore e l'esplosione di Ruslan Malinovskyi nella seconda parte di campionato, molte di queste presenze sono arrivate partendo dalla panchina. La qualità dello sloveno non è però in discussione: egli è stato uno dei protagonisti della magica Atalanta ammirata nella ultime stagioni. Ecco Ballo-Touré: il terzino si presenta in conferenza.