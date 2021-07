Calciomercato Milan – Ilicic e Kvaratskhelia piste calde, Juve su Kaio Jorge

Il Milan batte fortemente le piste che portano ad Ilicic e Kvaratskhelia in questa sessione di calciomercato. Si raffredda Kaio Jorge

Carmelo Barillà

Il Milan batte fortemente le piste che portano a Josip Ilicic e Kvicha Kvaratskhelia in questa sessione di calciomercato. Si raffredda, invece, quella per Kaio Jorge, per il quale la Juventus ha effettuato il sorpasso. È quanto riferisce 'Sportmediaset'.

Come noto, i rossoneri sono alla ricerca di un trequartista da affiancare a Brahim Diaz, già brillante nell'amichevole contro il Modena. I nomi più caldi, nelle ultime ore, sono quelli dello sloveno dell'Atalanta e del georgiano del Rubin Kazan. Per il primo si tratta per un passaggio a titolo definitivo al Milan. La Dea continua a chiedere 6 milioni di euro, cifra che la dirigenza del Diavolo sta cercando di limare. Per il secondo si lavora ad un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Da vedere se i russi apriranno a questa formula. Certo è che l'arrivo dell'uno escluderebbe necessariamente l'altro.

Per quanto riguarda invece Kaio Jorge, la Juventus sembra essere in vantaggio. La richiesta del Santos è ferma a 6 milioni di euro, mentre il Milan intende chiudere a 4. I bianconeri potrebbero accontentare i brasiliani e, di conseguenza, accaparrarsi un giovane talento dal futuro assicurato, a meno che i rossoneri non effettuino un contro-rilancio. Intanto Vincent Hognon ha parlato di Maignan, Ballo-Touré e Giroud in esclusiva ai nostri microfoni.