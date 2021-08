Calciomercato Milan – Ilicic, ancora distanza tra domanda e offerta

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Josip Ilicic, in uscita dall'Atalanta, può finire però in rossonero nelle fasi finali di agosto

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, può prendere Josip Ilicic dall'Atalanta. Il fantasista sloveno, classe 1988, ha infatti chiesto la cessione al club della famiglia Percassi e sarà accontentato, con tutta probabilità. I rossoneri si sono interessati a lui da tempo e lo stesso Ilicic spinge per approdare alla corte di Stefano Pioli.

Un po' perché già abita in pieno centro a Milano; un po' perché vuole concludere la sua carriera con una stimolante avventura, in Serie A ed in Champions League, con una big del nostro calcio. Da più parti si parla di un accordo di massima già raggiunto tra Milan e Ilicic per un trasferimento in questa sessione di calciomercato.

Cosa vieta, allora, una felice conclusione della trattativa in tempi rapidi? Al momento, infatti, l'affare è in stand-by. Questo perché il Milan giudica ancora troppo alta la richiesta della 'Dea' per privarsi del suo gioiello (8 milioni di euro). I rossoneri vorrebbero concludere l'affare in prestito oneroso (il contratto di Ilicic scadrà il 30 giugno 2022, ma c'è un'opzione per prolungarlo di un'ulteriore stagione).

E, ad ogni modo, le cifre che il Milan stanzierebbe per l'operazione non sarebbero quelle richieste dell'Atalanta ma di gran lunga inferiori, intorno ai 4-5 milioni di euro non di più. Tutti motivi validi che portano a pensare come la cessione dell'ex Fiorentina e Palermo al Diavolo sia un affare da ultima settimana del mese di agosto.