Calciomercato Milan – Ilicic al prezzo del Papu: la condizione rossonera

Le ultime sul calciomercato del Milan. Josip Ilicic è più di un'idea rossonera per il futuro. C'è però una condizione necessaria per il suo arrivo

Josip Ilicic è più di un'idea per il Milan. Come emerso nei giorni scorsi, lo sloveno può lasciare l'Atalanta a causa di un rapporto non esattamente idilliaco con Gian Piero Gasperini. La società ha già avviato i contatti con gli agenti del giocatore, ma non ha ancora parlato con i nerazzurri per quanto riguarda la sua valutazione. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport', l'operazione Ilicic al Milan è possibile soltanto se la Dea dovesse accettare condizioni simili a quelle che hanno portato Papu Gomez al Siviglia. C'è la volontà, dunque, di non fare follie. Vlahovic il preferito del Milan: la Viola chiede Rafael Leao? Le ultime