Calciomercato Milan – Il Wolfsburg mette nel mirino Hauge | News

Jens Petter Hauge, talento norvegese del Milan, potrebbe lasciare Milanello durante questa sessione estiva di mercato. L'ex calciatore del Bodo Glimt ultimamente è stato al centro del trattativa con l'Udinese per Rodrigo De Paul, fantasista argentino che pare essere vicinissimo all'Atletico Madrid. Non mancano, però, le pretendenti per il classe 1999. Su di lui, infatti, c'è anche l'interesse del Wolfsburg, club tedesco che giocherà la prossima Champions League. Stando a quanto riportato dai colleghi di 'calciomercato.com', i rossoneri chiedono una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro per cedere il loro gioiellino. Con la casacca del 'Diavolo', Hauge quest'anno ha disputato 24 partite tra campionato e coppe segnando anche 5 gol.