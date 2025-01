Calciomercato Milan, il Tottenham non molla e insiste per Tomori: le ultime

Questi ultimi giorni di mercato si prospettano molto movimentati per il Milan e non solo per il fronte acquisti. Sul piano delle cessioni, infatti, i rossoneri sono impegnati su diversi affari come quello legato ad Alvaro Morata . Tuttavia, potrebbe esserci anche un altro rossonero a liberare il suo armadietto di Milanello .

Il Tottenham insiste

Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il Tottenham continua a insistere per l'ingaggio di Fikayo Tomori. In queste ultime ore, gli Spurs stanno premendo per il difensore inglese ma si presuppone una corsa a due, poiché tra le pretendenti c'è anche l'Aston Villa. Per il calciatore si tratterebbe di un ritorno in Premier League, dato che Tomori aveva già collezionato 27 presenze con la maglia del Chelsea. I contatti proseguono ma il Milan attende un'offerta congrua per il suo giocatore.