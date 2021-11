Calciomercato Milan – Il Torino vuole trattenere Pobega in granata

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tommaso Pobega, centrocampista in prestito secco ai granata, resterà a giocare sotto la Mole?

Daniele Triolo

Il Milan, nello scorso calciomercato estivo, ha ceduto Tommaso Pobega, centrocampista classe 1999, in prestito secco al Torino. Una stagione in 'affitto', senza alcun diritto di riscatto in favore del club presieduto da Urbano Cairo, con l'obiettivo di far crescere, bene, il giocatore alla corte del tecnico Ivan Juric per poi riportarlo a Milano nell'estate 2022.

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, però, il Torino ha intenzione di fare di tutto per trattenere Pobega sotto la Mole anche nelle stagioni successive. E, di conseguenza, per cambiare formula dell'operazione con la società di Via Aldo Rossi. Questo perché Pobega, nella Torino granata, si trova molto bene: gioca con continuità, da titolare in Serie A, ha conquistato anche la convocazione in Nazionale.

Con la quale, perché no, spera di andarsi a giocare le sue carte ai Mondiali di Qatar 2022. Con Juric, poi, il rapporto è ottimo. Ecco perché, sempre secondo indiscrezioni in possesso del quotidiano torinese, Pobega avrebbe fatto sapere agli attuali compagni di squadra ed ai dirigenti del club granata che avrebbe piacere nel continuare la propria esperienza nel Torino. La palla, dunque, passa a Davide Vagnati, direttore sportivo granata.

Ma il Milan ha intenzione di privarsi di Pobega? In realtà, no. Però, secondo 'Tuttosport', il Milan potrebbe trovarsi nelle condizioni di doverlo fare. Questo perché, nel caso in cui rinnovasse il contratto di Franck Kessié (difficile) oppure se andasse ad acquistare il suo sostituto, Renato Sanches, avrebbe bisogno di soldi per concludere una delle due operazioni. Realizzare una bella plusvalenza sul cartellino di Pobega sarebbe un bel colpo di calciomercato per il Milan, che, così potrebbe centrare il suo obiettivo con più margine di manovra.

Anche perché, va considerato, il club rossonero difficilmente potrà contare sugli incassi del passaggio del turno del girone in Champions League. Il futuro di Pobega, quindi, sarà ancora a tinte granata? Milan, duello con la Juventus per un top player in Serie A. Le ultime >>>