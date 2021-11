Calciomercato Milan – Il Torino vuole Pobega a titolo definitivo | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Torino vorrebbe acquistare a titolo definitivo Tommaso Pobega dal Milan

Nove partite, due gol e grandissime prestazioni offerta da Tommaso Pobega. Dopo aver svolto la preparazione estiva con il Milan, il centrocampista triestino si è trasferito in prestito secco al Torino. Agli ordini di Ivan Juric, il classe 1999 sta dimostrando tutte le sue migliori qualità: abile negli inserimenti, una notevole forza fisica e forte sensazione della posizione sono sicuramente le sue doti di spicco. La modalità per come è arrivato sotto la Mole, però, potrebbe lasciare l'amaro in bocca non solo l'allenatore croato, ma anche ad Urbano Cairo. Secondo 'calciomercato.com', infatti, il Torino vorrebbe acquistare a titolo definitivo Tommaso Pobega. I due club si incontreranno nei prossimi mesi per capire se c'è la possibilità di far vestire definitivamente la maglia granata al calciatore cresciuto nel vivaio rossonero. Milan, le top news di oggi: Pioli in conferenza. Idea dall'Atalanta.