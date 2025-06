Nelle ultime ore si è spesso parlato della trattativa in essere tra Milan e Torino per Samuele Ricci, sebbene sia emerso anche il nome di Samuel Chukwueze nei contatti tra le parti. L'esterno nigeriano, nel corso dell'ultima stagione in rossonero, ha vissuto di alti e bassi. Per la maggior parte dell'annata non ha dato grandi segnali, facendo rimpiangere quella versione di sé stesso ammirata con la casacca del Villarreal. Verso il finale, invece, qualcosa in più lo si è visto, ma questo non sarebbe bastato a convincere il Diavolo a puntarci del tutto. Per questo motivo potrebbe anche trovare spazio altrove.