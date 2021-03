Calciomercato Milan – Il Torino chiede 25 milioni per Singo | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Nelle ultime ore il Milan ha mostrato interesse per Singo: il Torino chiede 25 milioni

Wilfried Singo, terzino destro del Torino, è finito sul taccuino dei dirigenti del Milan. Il classe 2000 è alla sua seconda stagione in Serie A e quest'anno sta giocando con ottima continuità. Il calciatore ivoriano ha già collezionato 29 presenze e segnato due reti con la maglia dei granata. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, il presidente Urbano Cairo valuta 25 milioni di euro il prezzo del suo cartellino. A Maldini piace molto anche per la sua duttilità, visto che può ricoprire il ruolo di terzino destro, difensore centrale, ed esterno alto di centrocampo, oltre che per la sua corsa e per la sua fisicità. Riscatto Tomori: ecco dove il Milan può ricavare il tesoretto.