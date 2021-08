Calciomercato Milan – Il Siviglia punta un obiettivo dei rossoneri | News

Secondo le ultime indiscrezioni, il Siviglia avrebbe puntato gli occhi su un obiettivo di mercato del Milan: ecco di chi si tratta

Il Milan è al lavoro per rinforzare il reparto di centrocampo. Nonostante le presenze di calciatori come Kessié, Bennacer e Tonali, i rossoneri potrebbero cedere in prestito Tommaso Pobega. Questo sarebbe il motivo per il quale il Diavolo dovrebbe acquistare un quarto centrocampista. Negli ultimi giorni si è accesa la pista che porta a Yacine Adli del Bordeux, ma la dirigenza di via Aldo Rossi tiene d'occhio anche altri profili. Tra questi c'è anche quello di Boubacar Kamara, calciatore del Marsiglia. Sul classe 1999, però, non ci sarebbe solo il Milan. Secondo i colleghi di 'calciomercato.com', il Siviglia avrebbe puntato gli occhi sul giovane talento francese. Gli andalusi, infatti, sono alla ricerca di un centrocampista e avrebbero individuato nel numero 4 dei 'focesi' il profilo ideale per gli schemi tattici di Lopetegui. Il Milan punta tutto su Yacine Adli. Ecco come stanno le cose.