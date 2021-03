Calciomercato Milan – Il riscatto di Tomori è fondamentale | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: Fikayo Tomori sta dimostrando il suo valore. Il difensore verrà probabilmente riscatto

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan. Uno degli obiettivi è quello di riscattare Fikayo Tomori. Il difensore sta conquistando a tutti, e dunque il riscatto dal Chelsea di 28 milioni di euro non sembra neanche così alto. Trovare un centrale del genere, di soli 23 anni, è tutt'altro che facile. Il passo è davvero necessario, ma la qualificazione in Champions da questo punto di vista sarà fondamentale. Intanto Maldini pensa ad altri colpi di calciomercato.