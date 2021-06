Calciomercato Milan – Il rientrante Caldara piace all’Hellas Verona

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mattia Caldara, tornato in rossonero dopo il prestito all'Atalanta, potrebbe andare in Veneto

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, ha riaccolto Mattia Caldara. Il difensore centrale, classe 1994, ha fatto ritorno in rossonero dopo i 18 mesi di prestito all'Atalanta. La 'Dea', infatti, non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, rinunciando, di fatto, all'acquisizione definitiva del calciatore.

Il quale, va detto, una volta tornato a Bergamo, tra scelte tecniche e infortuni, non è che abbia giocato tanto agli ordini di Gian Piero Gasperini. Il Milan deve ancora prendere una decisione sul futuro di Caldara: potrebbe valutarlo in ritiro, per vedere se sta bene e se, eventualmente, può fare al caso di Stefano Pioli come rinforzo difensivo.

Oppure potrebbe cederlo. E, in questo caso, sarebbero tre le squadre interessate. Caldara, infatti, piace al Genoa, al Cagliari e, come sottolineato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, anche all'Hellas Verona di Eusebio Di Francesco. Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan: le ultime su Tonali. C'è una novità in attacco