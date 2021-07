Calciomercato Milan – Il retroscena di Thauvin: “Ho rifiutato i rossoneri”

Retroscena di calciomercato raccontato direttamente da Florian Thauvin, attaccante francese che ha rifiutato un'offerta del Milan

I 5 milioni di euro di ingaggio garantitigli dai messicani (squadra in cui tra l'altro gioca l'ex compagno Gignac), però, hanno fatto la differenza nella sua scelta, nonostante neghi: "Non mi piace parlare di soldi, però non sono in Messico per quelli. Anche in Francia, Spagna e Italia mi offrivano molto denaro. Se avessi voluto giocare per soldi mi sarei trasferito in Cina oppure in Arabia Saudita. Qui ho tutto per essere felice, per giocare a calcio, i tifosi, un club molto grande, titoli, c'è tutto".