Calciomercato Milan – Il punto sulle trattative in entrata dei rossoneri

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Tra rinnovi e riscatti, ecco il punto sulle trattative in entrata da parte dei rossoneri

Continuano i movimenti in entrata da parte del Milan . Stando a quanto riportato da 'GianlucaDiMarzio.com', i rossoneri sono al lavoro per riscattare alcuni calciatori che hanno fatto bene nell'ultima stagione, così come sono impegnati nel rinnovare i contratti a chi è in scadenza. Senza dimenticare, ovviamente, gli obiettivi di mercato da poter inserire nel gruppo allenato da Stefano Pioli.

Riguardo Brahim Diaz, il Milan avrebbe intenzione di acquistare il giovane talento in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni. Dalle parti di Madrid si va verso la disponibilità di cedere a queste condizioni l'ex Manchester City, anche grazie al benestare del nuovo allenatore Carlo Ancelotti. Non è ancora tramontata la pista Giroud. Ad inizio settimana saranno previsti nuovi contatti con il suo agente, ma la dirigenza è intenzionata ad acquistarlo solamente se il francese si libererà a parametro zero dal Chelsea. Riguardo la trequarti, Amine Adli, talento del Tolosa, è un nome che è ancora nella testa di Maldini. La sua giovane età rientra perfettamente nel profilo di Elliot, così come non passa inosservata la sua duttilità. Spostandoci sulle fasce, il Milan avrebbe presentato una prima offerta per il prestito con diritto di riscatto al Manchester United per Dalot. In attesa di una risposta dalle parti di Manchester, si lavora anche con il Barcellona per Junior Firpo. Tutto definito, invece, il riscatto di Fikayo Tomori: il suo passaggio in rossonero sarà ufficializzato a inizio settimana.