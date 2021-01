Calciomercato Milan – Il punto sul rinnovo di Ibrahimovic | News

Calciomercato Milan: la situazione sul rinnovo di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic non ha assolutamente intenzione di smettere. Lo svedese sta facendo una grande stagione con la maglia rossonera, segnando gol dopo gol. Ibrahimovic, come aveva già dichiarato nel post partita di Cagliari-Milan, aspetta solamente la proposta di Paolo Maldini per un rinnovo di contratto. Il numero 11 si è posto l’obiettivo di giocare la Champions League alla veneranda età di 40 anni. Secondo Tuttosport, Raiola e la dirigenza parleranno del rinnovo in primavera. Calciomercato Milan, c’è un ritorno di fiamma in difesa. Per le ultime, vai alla news >>>