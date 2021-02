Calciomercato Milan – Il punto sul rinnovo di capitan Romagnoli | News

Romagnoli verso il rinnovo di contratto con il Milan

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, la situazione del rinnovo di contratto di Alessio Romagnoli con il Milan pare essere fluida. Il capitano rossonero è in scadenza nel giugno del 2022. Una volta definiti gli accordi con Gigio Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic, la società si dedicherà ai tesserati in scadenza nel prossimo anno.

Capitan Romagnoli è alla sua sesta stagione con la maglia del Milan, dove ha collezionato 214 presenze e segnato 9 gol tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Al suo terzo anno con la fascia da capitano sul braccio, l’ex difensore della Sampdoria e della Roma vuole guidare i suoi compagni di squadra verso la conquista di un posto nella prossima Champions League.