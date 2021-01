Calciomercato Milan – Il punto sui rinnovi di Kessie e Calabria | News

Situazione rinnovi in casa Milan: il punto su Kessie e Calabria

Franck Kessie e Davide Calabria non hanno assolutamente intenzione di lasciare il Milan. Anzi, vorrebbero mettere al più presto la loro firma per un rinnovo di contratto con i rossoneri. Entrambi hanno dato modo di essere fondamentali per il Milan del presente e di essere dei pilastri per la squadra del futuro.

L’ivoriano, che ha estimatori in Premier League, vorrebbe prolungare la sua esperienza in rossonero almeno fino al 2024. Riguardo il terzino destro, Maldini vorrebbe blindarlo offrendogli uno stipendio più corposo: da sempre la società ha puntato molto sul classe ’96 e il rinnovo potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Calciomercato Milan, c’è un ritorno di fiamma in difesa. Per le ultime, vai alla news >>>