Calciomercato Milan – Il Psg vuole Theo Hernandez: ecco l’offerta | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il Psg ci prova per Theo Hernandez, terzino sinistro rossonero. Ecco la proposta

Milan, attento. Il Psg ci prova per Theo Hernandez. Secondo Tuttosport, in edicola questa mattina, i parigini vogliono continuare a rafforzare la squadra per centrare l'obiettivo Champions League. Dopo aver preso Hakimi dall'Inter per 70 milioni di euro, il club francese vuole anche Theo Hernandez sulla fascia opposta. La prima offerta recapitata al Milan sarebbe di 40 milioni di euro, ma il Diavolo non sembra aver intenzione di privarsi di Theo. Il calciatore è fondamentale per Stefano Pioli e comunque la cifra di 40 milioni non corrisponde al valore reale del francese.