Calciomercato Milan – Il PSG spara grosso per Diallo: le ultime news

Le ultime news sul calciomercato del Milan: passi avanti del Diavolo verso Abdou Diallo. Ma la richiesta del PSG per il centrale è altissima

Il Milan , alla ricerca di un difensore centrale da acquistare nel calciomercato di gennaio, ha fatto passi avanti per Abdou Diallo , classe 1996 , senegalese di passaporto francese in forza al PSG di Mauricio Pochettino . Lo ha ricordato il quotidiano 'Tuttosport' questa mattina in edicola.

I rossoneri avrebbero anche dato la disponibilità di acquisire il cartellino di Diallo, in grado di giocare anche da terzino sinistro, a titolo definitivo già in questa sessione di trattative. La risposta di Leonardo, direttore sportivo del PSG ed ex rossonero, è stata lapidaria: vuole almeno 25 milioni di euro più bonus per aprire il tavolo della contrattazione con il Diavolo.