Calciomercato Milan, il piano dei rossoneri per tenere Álex Jiménez

Il club di Via Aldo Rossi, però, per il quotidiano torinese vuole intervenire su queste due clausole per cercare di salvaguardarsi il più possibile. L'obiettivo dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e del direttore tecnico Geoffrey Moncada sarebbe quello di provare ad eliminarle o rinegoziarle a cifre decisamente più alte .

Ottimi rapporti tra il club di Via Aldo Rossi e il Real Madrid

Appuntamento a marzo per parlarne. I rapporti tra i due club sono ottimi e questo clima potrebbe agevolare le contrattazioni per poter arrivare ad una soluzione che accontenti tutti. Dal canto suo, ha chiosato 'Tuttosport', Álex Jiménez si trova benissimo al Milan e al termine della prossima stagione finirà anche l’iter di formazione per il club, potendo così entrare nella 'Lista B' della UEFA per le competizioni internazionali. LEGGI ANCHE: Milan, con Conceicao si vola in Serie A: sono due squadre meglio dei rossoneri >>>