Calciomercato Milan – Il Parma torna a pensare a Gabbia

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, il Parma, alla ricerca di un difensore centrale per la stagione 2020-2021, è tornato a pensare a Matteo Gabbia del Milan. Gabbia, classe 1999, è infatti un pallino del direttore sportivo gialloblu, Daniele Faggiano, il quale, come si ricorderà, aveva tentato, già durante lo scorso calciomercato di gennaio, di portare Gabbia in prestito alla corte di Roberto D’Aversa.

Alla fine, il giocatore era rimasto in rossonero, riuscendo ad esordire, finalmente, in Serie A con i colori del Diavolo grazie alla fiducia concessagli dal tecnico Stefano Pioli in occasione dell’infortunio del danese Simon Kjaer durante Milan-Torino a ‘San Siro‘. Per l’anno prossimo, però, non è detto che il matrimonio tra Gabbia ed i gialloblu non possa andare a buon fine … QUESTE INTANTO LE ULTIME DI MERCATO SU GIGIO DONNARUMMA >>>