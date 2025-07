Calciomercato Milan, il Newcastle torna su Thiaw: 'Osservatori a ...'

Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'NUFC.blog'. Secondo quanto riferito, infatti, il Newcastle sarebbe tornato alla carica per Malick Thiaw. Da sottolineare come la testata in questione, evidentemente specializzata sulle notizie di calciomercato delle Magpies, era stata la prima a parlare dell'interesse nel giugno 2023. Alcuni osservatori del club inglese, si legge, avrebbero visto i due match del Milan a Singapore ed Hong Kong contro Arsenal e Liverpool per visionare da vicino il centrale tedesco. Al momento, comunque, non ci sarebbe alcuna offerta sul piatto.