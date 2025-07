Milan, Allegri ritrova Thiaw? I numeri del difensore contro il Liverpool

Il Milan di Massimiliano Allegri, nell'amichevole contro il Liverpool, si è schierato con la difesa a tre: Malick Thiaw al centro, affiancato da Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic come braccetti destro e sinistro. La prestazione del centrale tedesco è da sottolineare: ha trasmesso sicurezza e solidità per tutta la durata del match, come dimostrano i suoi numeri.