Calciomercato Milan – Il Napoli si inserisce nella corsa a Boadu

CALCIOMERCATO MILAN – Stando a quanto riportato in mattinata dai colleghi de Il Mattino, il Napoli si sarebbe inserito nella corsa per arrivare all’attaccante dell’Az Alkamaar Myron Boadu.

Dunque, le schermaglie fra Milan e Napoli continuano. Dopo l’intromissione dei rossoneri su Sardar Azmoun, ecco quella dei partenopei per Boadu. Entrambe le società sono alla ricerca di almeno un’attaccante per la prossima stagione, ed è per questo motivo che si sfidano a distanza per quel che riguarda il mercato. Boadu, classe 2001, è un assistito di Mino Raiola, e quest’anno si è messo ben in mostra segnando 13 gol in 20 partite giocate con il suo club in tutte le competizioni.

E sempre parlando di attaccanti che piacciono al Milan, arrivano delle news che riguardano Luka Jovic. Per saperne di più al riguardo, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓