Calciomercato Milan – Il Napoli piomba su Kamara: il motivo

Anche il Napoli piomba su Boubacar Kamara, obiettivo del Milan in questo calciomercato. Per i rossoneri una beffa in stile Kaio Jorge?

Riccardo Varotto

Boubacar Kamara è uno dei nomi più caldi per il centrocampo del Milan in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista non rinnoverà il suo contratto con il Marsiglia e il Presidente del club francese ha fatto capire che potrebbe partire, perché il club vuole evitare di avere giocatori in scadenza.

Molti club seguono il giovane centrocampista, tra cui il Napoli. Gli Azzurri sono alle prese con l'infortunio di Diego Demme, il quale starà fuori per più di due mesi a causa di un "trauma contusivo-distorsivo con lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio destro". Per questo motivo, Aurelio De Laurentiis sta pensando di intervenire sul mercato per sostituire l'italo-tedesco, puntando Kamara.

La valutazione del giocatore è di circa 10-12 milioni di euro, ma avendo il contratto in scadenza tra un anno è difficile che un club voglia pagare tale cifra. È molto probabile che, bussando alle porte del Marsiglia con insistenza, il prezzo venga abbassato. Dalot, Brandt e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.