Mercato Milan – Kamara, parla il presidente dell’OM: ‘Questione complicata’

Intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Cengiz Under, il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria, ha trovato il tempo anche di rispondere alle domande relative al futuro di Boubacar Kamara. Queste le parole del numero uno dei 'focesi' sul centrocampista francese. "È una questione complicata. Avere un giocatore in scadenza di contratto non è piacevole, soprattutto quando il giocatore in questione viene dal settore giovanile. Non mi piace avere un giocatore a fine contratto nella mia squadra. Nessuno è al di sopra della società. La posizione dell'OM con tutti i giocatori è che non vogliamo averli in scadenza alla fine della stagione". Su Kamara c'è da tempo l'interesse del Milan.