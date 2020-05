Calciomercato Milan – Il Napoli è pronto a blindare Meret

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto scritto da Il Mattino, il Napoli è pronto a tenere in rosa Alex Meret.

Il quotidiano scrive che il portiere, è apparso voglioso di ripartire in questi primi allenamenti a Castel Volturno. Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, inizialmente gli ha preferito David Ospina per la sua maggiore predisposizione a far partire l’azione con i piedi dal basso, anche perché, Meret in quel periodo non era al meglio per qualche problemino fisico. Ora la società sembra aver cambiato totalmente idea su Meret ed è pronta a tenerlo. Staremo a vedere gli sviluppi. Il Milan osserva sempre la situazione legata a Meret in caso di addio di Gianluigi Donnarumma.

E sempre per quel che riguarda il calciomercato, lo Sporting Lisbona ha respinto un’offerta da parte del Milan per Eduardo Quaresma. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓