Calciomercato Milan – Il Nancy chiede 2 milioni per Bondo: il punto

Il Milan continua a guardare al futuro. Il nome di Warren Bondo , classe 2003 del Nancy , è uno di quelli destinati a rinforzare la linea verde dei rossoneri. I francesi, per vendere il loro gioiellino, continuano a chiedere 2 milioni di euro . Ma, come riporta 'calciomercato.com', il Milan vanta già un accordo con il calciatore .

Nei prossimi giorni previsti nuovi contatti tra i due club per cercare di arrivare alla chiusura. Il centrocampista, infatti, va inscadenza nel 2022 e il Nancy potrebbe essere costretto ad abbassare le proprie pretese per non perderlo a zero.