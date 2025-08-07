Calciomercato Milan, il Manchester United apre al prestito di Hojlund

Pianeta Milan
Rasmus Hojlund potrebbe trasferirsi dal Milan al Manchester United con la formula del prestito in questo calciomercato estivo. Il punto di TMW
Daniele Triolo 

Secondo quanto riferito da 'TuttoMercatoWeb', il Manchester United, che sta definendo l'arrivo di Benjamin Šeško dal RB Lipsia, avrebbe aperto alla partenza di Rasmus Hojlund - obiettivo del Milan per l'attacco in questa finestra di calciomercato estivo - con la formula del prestito.

Per 'TMW', "nelle ultime settimane i 'Red Devils' avevano già fatto un passo in avanti, proponendo il giocatore sì in prestito, ma con obbligo di riscatto a determinate condizioni, cioè la qualificazione in Champions League di chi lo avrebbe preso. Poche le squadre che possano puntarci, almeno in Italia, considerato l'ingaggio che percepisce: circa 5 milioni di euro a stagione, mentre la valutazione sarebbe fra i 45 e i 50 milioni di euro per evitare minusvalenze".

Ora, però, a quanto pare, le condizioni sarebbero cambiate: Hojlund potrebbe muoversi con un prestito oneroso da 5-6 milioni di euro con un riscatto che possa portare l'intero ammontare dell'operazione intorno ai 40-45 milioni di euro, magari con bonus facili da raggiungere. Il Milan, per 'TMW', può quindi fare più di un pensiero su Hojlund, visto che le cifre d'ingaggio - contrariamente a quelle di Dusan Vlahovic - rientrano nei parametri economici del club di Via Aldo Rossi. Il giocatore piace anche a Roma e Juventus, che, però, sarebbero più dietro del Milan nell'affare.

