Calciomercato Milan, il Manchester United apre al prestito di Hojlund

Secondo quanto riferito da 'TuttoMercatoWeb', il Manchester United , che sta definendo l'arrivo di Benjamin Šeško dal RB Lipsia , avrebbe aperto alla partenza di Rasmus Hojlund - obiettivo del Milan per l'attacco in questa finestra di calciomercato estivo - con la formula del prestito .

Calciomercato Milan, Hojlund in prestito? Si può!

Per 'TMW', "nelle ultime settimane i 'Red Devils' avevano già fatto un passo in avanti, proponendo il giocatore sì in prestito, ma con obbligo di riscatto a determinate condizioni, cioè la qualificazione in Champions League di chi lo avrebbe preso. Poche le squadre che possano puntarci, almeno in Italia, considerato l'ingaggio che percepisce: circa 5 milioni di euro a stagione, mentre la valutazione sarebbe fra i 45 e i 50 milioni di euro per evitare minusvalenze".