Calciomercato Milan, il Manchester United apre al prestito di Hojlund

Ora, però, a quanto pare, le condizioni sarebbero cambiate: Hojlund potrebbe muoversi con un prestito oneroso da 5-6 milioni di euro con un riscatto che possa portare l'intero ammontare dell'operazione intorno ai 40-45 milioni di euro, magari con bonus facili da raggiungere. Il Milan, per 'TMW', può quindi fare più di un pensiero su Hojlund, visto che le cifre d'ingaggio - contrariamente a quelle di Dusan Vlahovic - rientrano nei parametri economici del club di Via Aldo Rossi. Il giocatore piace anche a Roma e Juventus, che, però, sarebbero più dietro del Milan nell'affare.
