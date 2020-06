Calciomercato Milan – Il Liverpool offre Keita per Romagnoli: le cifre

MERCATO MILAN – Il quotidiano Tuttosport, in edicola questa mattina, riporta come il Liverpool sia seriamente interessato ad Alessio Romagnoli, centrale difensivo e capitano del Milan. Secondo il periodico piemontese Jurgen Klopp avrebbe scelto il difensore romano per affiancarlo a Virgil Van Djik nella difesa della prossima stagione.

A tal proposito i Reds avrebbero intenzione di offrire e mettere sul piatto il cartellino del centrocampista guineano Naby Keita, ex Salisburgo e Lipsia, nome molto legato alla figura di Ralf Rangnick. Entrambi classe 1995, verrebbero valutati sui 40 milioni in modo da non dover nemmeno trovare una compensazione economica in contanti.

Tuttavia, a noi di PianetaMilan.it le cose non risultano propriamente così. Il discorso del rinnovo del capitano del Milan sarebbe già stato toccato dalla dirigenza nelle scorse settimane e da parte del club non ci sarebbe assolutamente l’intenzione di privarsi nel prossimo futuro di Romagnoli. Il contratto scade nel 2022, ma presto potrebbero esserci novità importanti sul prolungamento. Per quanto riguarda Keita, ad oggi, non risultano contatto e interessamenti del Milan nei suoi confronti.

